Non ce l’ha fatta l’uomo rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale giovedì pomeriggio a Salerno.

L’uomo si trovava in sella al suo scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Fiat Panda. Dopo l’impatto, la vittima è stata sbalzata sull’asfalto rimanendo incastrata sotto l’auto e per estrarla si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Immediata la corsa all’ospedale “Ruggi” e qui purtroppo nella serata di ieri il suo cuore ha cessato di battere nonostante tutti i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

