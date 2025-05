Incidente stradale nel pomeriggio a Salerno.

Per cause da accertare lo scontro si è verificato tra una Fiat Panda e uno scooter in sella al quale stava viaggiando un uomo.

Dopo l’impatto il malcapitato è stato sbalzato sull’asfalto restando incastrato sotto la Panda. Per estrarlo in sicurezza è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “Ruggi” a causa delle ferite riportate.

La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale i quali hanno effettuato i rilievi. La viabilità ordinaria è stata ripristinata dal Soccorso Stradale Califano.