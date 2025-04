Grave incidente stradale questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo in direzione Nord all’altezza di Eboli.

Per cause da accertare l’impatto si è verificato tra una Matiz con un 21enne ebolitano al volante e un camion. Per estrarre il giovane dall’abitacolo in sicurezza si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento ebolitano. Delicato il compito dei caschi rossi guidati dal Caposquadra Perrotta che, subito dopo l’intervento, hanno affidato il 21enne alle cure dei sanitari.

A causa delle serie ferite riportate nell’impatto l’ambulanza del VOPI lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Eboli.

Rilievi del caso affidati agli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale. Le squadre Anas sono invece giunte sul posto per ripristinare l’ordinaria viabilità.