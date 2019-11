Domani, lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, si terrà a Salvitelle l’incontro “Le Donne per le Donne contro ogni forma di Violenza”.

L’evento, organizzato dalla Consulta delle Amministratrici Vallo di Diano e Tanagro, vedrà i saluti del primo cittadino di Salvitelle Maria Antonietta Scelza, del Presidente della Consulta Gaetana Esposito e di Maria Concetta Grippo, già candidata al Consiglio del Comune di Salvitelle.

Interverranno Caterina Pafundi, responsabile del Centro Antiviolenza Aretusa, l’avv. Elisabetta Giordano, referente dello Studio Legale del Centro Antiviolenza Aretusa, e la Maria Antonietta Aquino, esperta in Politiche attive del Lavoro e Presidente dell’Assemblea del Consorzio Sociale S10.

All’evento, moderato da Margherita Siani, parteciperanno gli alunni dell’Istituto Scolastico di Salvitelle.

“La Consulta delle Amministratrici è particolarmente attenta a questo tipo di tematiche – sottolinea Gaetana Esposito -, dovremmo parlarne sempre non solo il mese di novembre. Ormai si tratta di un fenomeno dilagante che sta purtroppo aumentando di anno in anno. Le istituzioni ci sono, noi ci siamo e stiamo cercando in tutti i modi di rafforzare sempre di più questa rete di servizi a sostegno di queste nostre cittadine che purtroppo hanno vissuto l’incubo della violenza”.

– Paola Federico –