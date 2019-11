Applausi per la terza serata del “Festival Teatrale Santarsenese” con la Compagnia “A’ Zeza”

Successo ieri per la terza serata dell’8^ edizione del “Festival Teatrale Santarsenese” presso il Teatro comunale “G. Amabile”.

La Compagnia teatrale “A’ Zeza” di Sant’Agnello ha portato in scena “Tesoro non è come credi”, una commedia in II atti di Paolo Caiazzo e con la regia di Pino Russo.

La commedia racconta la storia di un fotografo in un periodo di insuccessi professionali e soprattutto sentimentali della sua vita: 10 anni di matrimonio e si è spento il “fuego de pasion”. Ma forse, dopo un dinamismo di situazioni piene di equivoci paradossali e imbarazzanti ci sarà una ripresa inattesa.

Il tutto in una cornice di autentica e genuina comicità: tra i temi trattati nella commedia anche quello delle proposte televisive che tutti criticano ma che alla fine guardano come voyeur.

– Claudia Monaco –