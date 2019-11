Una piccola voragine si è aperta in strada a Sala Consilina e precisamente in Via Roma a pochi passi dalla Piazza.

Un cittadino ieri ha notato la buca ed ha allertato la Polizia Municipale che prontamente si è recata sul posto.

Dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici comunali si è deciso di chiudere al traffico un’arteria molto trafficata del paese che conduce al centro storico.

Non sono chiari i motivi che hanno portato alla formazione di questa buca ma i lavori di manutenzione verranno effettuati già nella giornata di domani, lunedì 25 novembre.

– Annamaria Lotierzo –