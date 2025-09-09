Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Padula Scalo, in via Voltacammino.

Una Peugeot 206, molto probabilmente per un’avaria, ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. Fortunatamente il conducente ha fermato la marcia e si è allontanato.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, guidati dal Caposquadra Salvatore Palladino, che hanno prontamente domato le fiamme.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Buonabitacolo.