Neve,disagi sul raccordo Sicignano-Potenza.Camion perde il controllo e blocca la corsia in direzione sud

Nel potentino continua a creare disagi il maltempo. Infatti, nella tarda mattinata, è ritornata la neve ed ha creato non pochi problemi alla viabilità.

Diversi centimetri di neve si sono posati sul territorio a partire dall’altezza di Vietri di Potenza e fino al capoluogo. E i disagi si sono registrati verso ora di pranzo sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, con problemi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia.

Più precisamente, i disagi hanno riguardato il tratto vietrese che va dalla galleria “Del Marmo” al viadotto “Pietrastretta”. Qui il raccordo per qualche ora è rimasto bloccato in direzione Potenza perché sul viadotto un autoarticolato è stato coinvolto in un incidente autonomo. Il mezzo, nel percorrere un tratto in leggera salita, ha perso il controllo a causa dei pochi centimetri di neve presenti sulla carreggiata e si è posizionato leggermente di traverso contro le barriere. Sul tratto vige il doppio senso di circolazione e quindi in direzione Potenza è rimasto bloccato.

Il prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha successivamente emesso il divieto di transito dei mezzi pesanti (relativamente al trasporto merci) sul raccordo Sicignano-Potenza e sulla viabilità provinciale. Sul tratto è consentito il transito solo con pneumatici da neve montati o con catene a bordo.

