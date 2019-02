Scontro tra due auto e un autocarro ad Auletta. Feriti due uomini

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio in località Mattina di Auletta, lungo la strada ex S.S. 19 ter.

Per cause ancora in corso di accertamento 2 automobili, una Ford Kuga e una Volkswagen Polo, e un Rambo si sono scontrate. Il rambo dopo l’impatto si è capovolto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato i conducenti delle due automobili, un uomo di Buccino e uno di Pertosa, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Auletta e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sala Consilina.

– Rosanna Raimondo –