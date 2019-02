Sant’Arsenio: auto perde il controllo e finisce fuori strada in un terreno. Ferito un uomo del posto

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Sant’Arsenio lungo la S.R.426 che collega a Polla.

Una Volkswagen Golf guidata da un uomo del posto ha perso il controllo per cause in corso di accertamento. L’auto ha sbandato andando a finire in un terreno sottostante l’arteria stradale.

Il conducente è rimasto ferito in seguito al violento impatto e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Sant’Arsenio.

– Chiara Di Miele –