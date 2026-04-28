Azienda con sede a Sala Consilina seleziona una figura contabile amministrativa
Azienda strutturata con sede a Sala Consilina seleziona una figura contabile amministrativa con esperienza da inserire stabilmente nel proprio organico.
Mansioni principali:
- Gestione fatture passive
- Registrazione e controllo pagamenti
- Gestione magazzino e DDT
- Tenuta della prima nota
- Utilizzo di programmi gestionali aziendali
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa nel ruolo
- Buona autonomia operativa
- Dimestichezza con software gestionali
- Profilo giovane, dinamico e orientato al lavoro in team
La selezione è orientata verso candidati che abbiano già maturato esperienza nella mansione.
Sede di lavoro: Sala Consilina (SA). Contesto lavorativo: ambiente professionale, organizzato e collaborativo, con inserimento in un team multidisciplinare.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a gestionecontabile.vallodidiano@gmail.com
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