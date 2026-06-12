Ieri la Giunta della Campania ha stanziato ulteriori fondi per le politiche sociali per sostenere i cittadini con disabilità.

Sono stati dunque programmati 5 milioni di euro aggiuntivi (come anticipazione dei fondi ministeriali) per finanziare i progetti sul “Dopo di Noi” e attivati, nell’immediato, gli interventi in regola con le rendicontazioni relative alle annualità precedenti e sono stati destinati ulteriori 16 milioni di euro (a valere sul PR Campania FSE+) per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per il periodo scolastico 2025/2027. Lo stanziamento integra gli 8 milioni precedenti, portando l’investimento complessivo a 24 milioni di euro per la tutela del diritto allo studio, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

“Avevamo preso un impegno preciso e lo stiamo mantenendo – dichiara il Presidente Roberto Fico – Dopo i 52 milioni di euro già stanziati per il progetto ‘Inclusione’, un intervento pensato per rafforzare i percorsi di autonomia, assistenza e partecipazione delle persone con disabilità e sostenere concretamente le loro famiglie, abbiamo approvato altre risorse per oltre 21 milioni di euro. Fondi con i quali investiamo nel servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni e le alunne con disabilità. Ed aggiungiamo 5 milioni di euro per i progetti del ‘Dopo di Noi’, dando risposta a una delle preoccupazioni più grandi per tante famiglie. La nostra idea di inclusione è semplice. Nessuno deve restare indietro e tutti devono avere le stesse opportunità di costruire il proprio percorso di vita. È un lavoro lungo e che richiede impegno, programmazione e continuità”.

Fico ringrazia l’assessore Morniroli, la Giunta e gli uffici regionali per il lavoro portato avanti. “Noi abbiamo scelto una direzione chiara, senza annunci ma fatta di passi concreti nel solo interesse dei cittadini campani” conclude.