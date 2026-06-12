La pasta con pesto genovese, patate e fagiolini è ormai un rito che, partendo dalla cucina ligure, ha conquistato le tavole di tutta Italia. Questa combinazione rappresenta un equilibrio perfetto tra la cremosità del condimento, la dolcezza delle patate e la croccantezza naturale dei fagiolini.

​Le linguine rigate de “I Sapori del Vallo”, pastificio con sede a Silla di Sassano, grazie alla loro superficie ruvida sono in grado di trattenere il pesto in modo eccezionale, garantendo un sapore ricco.

Per la ricetta, ideale per 4 persone, si dovranno utilizzare 500 grammi di linguine rigate, 200 grammi di fagiolini puliti e spuntati, 2 patate medie a pasta gialla, 50 grammi di basilico a foglia piccola, una manciata di pinoli, olio extravergine di oliva, sale grosso, parmigiano reggiano e pecorino sardo grattugiati.

Preparazione del pesto: possibilmente si devono utilizzare un mortaio di marmo e un pestello in legno, ma va bene anche il frullatore ad immersione. Lavare in acqua fredda il basilico e metterlo ad asciugare su un canovaccio, nel frattempo pestare uno spicchio d’aglio ogni trenta foglie di basilico, aggiungendo del sale grosso. Quando l’aglio e il sale avranno raggiunto la consistenza di una crema aggiungere una manciata di pinoli. A questo punto vanno unite poco alla volta le foglioline di basilico per pestarle o frullarle. In seguito amalgamare con parmigiano reggiano e pecorino sardo e infine versare a goccia l‘olio extravergine d’oliva.

Preparazione della pasta: pelate le patate e tagliatele a cubetti, poi pulite i fagiolini eliminando le estremità. Se sono molto lunghi, tagliateli a metà. Portate a bollore una pentola capiente con acqua salata. Quando bolle, aggiungete prima le patate e dopo 5 minuti unite i fagiolini. Dopo altri 3-4 minuti aggiungete le linguine rigate direttamente nella pentola insieme alle verdure. Questo metodo non solo ottimizza i tempi, ma permette alla pasta di assorbire l’amido delle patate, rendendo il piatto ancora più avvolgente.

Mentre la pasta cuoce, mettete il pesto in una ciotola capiente. Aggiungete un mestolo di acqua di cottura della pasta per stemperare leggermente il pesto e renderlo più cremoso. Scolate la pasta, i fagiolini e le patate, lasciando da parte un po’ di acqua di cottura. Versate il tutto nella ciotola con il pesto. Mescolate delicatamente aggiungendo, se necessario, un altro goccio di acqua di cottura per amalgamare il tutto. Impiattate e guarnite con una spolverata di parmigiano e qualche pinolo tostato per dare una nota croccante.

Tutti i prodotti del pastificio “I Sapori del Vallo” sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676.

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