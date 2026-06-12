Dalla Regione Basilicata 1.685.000 euro ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri scolastici
La Regione Basilicata ha disposto la liquidazione di 1.685.729,72 euro a favore dei Comuni lucani per garantire la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti nell’anno scolastico 2025/2026.
Le risorse consentiranno di sostenere concretamente le famiglie lucane nell’affrontare le spese scolastiche e di assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio. L’importo complessivo comprende 1.635.729,72 euro destinati ai contributi per l’acquisto dei libri di testo e 50.000 euro riservati agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
I pagamenti interessano 131 Comuni della Basilicata, che potranno ora procedere alle attività di competenza per l’erogazione dei contributi ai beneficiari, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico regionale.
L’intervento rientra nelle misure regionali a sostegno dell’istruzione e dell’inclusione sociale, con l’obiettivo di favorire pari opportunità di accesso ai percorsi scolastici e contribuire al successo formativo degli studenti lucani.