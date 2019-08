“Nessun commissariamento.Solo una sterile fake news”. Lo sfogo del sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino

“Nessun commissariamento. Solo una sterile fake news”. A riferirlo è il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, in seguito ad una notizia messa in circolo nella giornata di ieri sul presunto Commissariamento del suo Comune.

“Un Comune è commissariato quando si scioglie il Consiglio mandando a casa il sindaco e i consiglieri – sottolinea Pellegrino – ciò ovviamente non è avvenuto e non avverrà a Sassano. Capisco che nell’epoca dei social chiunque possa scrivere qualsiasi cosa gli venga in mente; capisco che nella società in cui viviamo c’è tantissima invidia e cattiveria; capisco la miseria umana di chi nella vita non ha fatto mai niente di buono; capisco l’ignoranza e la codardia di chi non conoscendo il significato della parola Democrazia non si è mai confrontato sottoponendosi al giudizio del popolo; capisco la vigliaccheria di chi si nasconde dietro una tastiera per offendere, calunniare ed esternare il proprio odio; capisco anche l’esistenza di una giustizia incapace di tutelare le Istituzioni, lasciando impuniti i ‘diffamatori di professione’. Non capisco, però, come si possa riportare una notizia così importante senza prima verificarla, con titoli a lettere cubitali”.

L’episodio ha lasciato perplesso e amareggiato il primo cittadino di Sassano che si chiede “Come può chi si definisce giornalista non conoscere la differenza tra Commissariamento di un Comune e Commissario ad acta?”. Con il Commissariamento di un Comune il sindaco e la sua Amministrazione vanno a casa, il Commissario ad acta, invece, viene nominato con poteri sostitutivi esclusivamente su un singolo argomento, nel caso specifico relativo alla mancata adozione del regolamento per il funzionamento degli organismi di partecipazione popolare, che, tra l’altro, è stato approvato ieri dal Consiglio Comunale di Sassano, rendendo di fatto inutile la stessa nomina del Commissario ad acta.

“Voglio, invece, esprimere profonda gratitudine a chi, con serietà e professionalità, ha sentito il dovere di informarsi sui fatti, verificando la notizia – afferma Tommaso Pellegrino -. Non sono certamente queste vigliaccate ad intimorirmi. Continuerò ad indossare con orgoglio la fascia di sindaco del Comune di Sassano e continuerò a portare avanti il mandato che mi è stato conferito dai cittadini fino all’ultimo giorno con dedizione, impegno e serietà, come ho sempre fatto da più di nove anni”.

– Paola Federico –