Estate ricca di servizi a Santa Marina: navetta gratuita per Policastro e spiaggia riservata ai cani

Un servizio navetta gratuito che collega il capoluogo con la frazione marina. E’ questa l’iniziativa del Comune di Santa Marina che sarà fruibile dagli abitanti del posto da oggi, fino al 15 settembre. Due saranno le corse, una che parte da Santa Marina alle 8.00 e arriva a Policastro Bussentino alle 8.35, per poi ripartire alle 10 e raggiungere il capoluogo alle 10.35, e un’altra che parte da Santa Marina alle 12 e risale alle 14. Su richiesta la navetta effettuerà fermate anche a Contrada Lupinata e Piazza.

“Come Amministrazione abbiamo deliberato in Giunta per l’istituzione di un servizio navetta – spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato -. Chi non può spostarsi con mezzi propri potrà usufruire della navetta per fare la spesa, andare a mare, fare una visita medica. Ce lo hanno chiesto i cittadini, era un atto dovuto, noi cerchiamo non solo di far sviluppare la parte costiera, cosa più semplice perché ha le potenzialità, ma anche di integrare la parte collinare, affinché si possa conciliare il mare con la collina, un connubio che favorisce lo sviluppo sostenibile e il turismo di questa nostra terra“.

Una bella iniziativa del Comune per l’estate 2019 è anche la spiaggia riservata ai cani.

“Un’altra iniziativa importante, anche questa chiesta da abitanti del posto e turisti – continua il sindaco Fortunato – è quella della spiaggia riservata ai cani. Abbiamo pensato di accontentare chi ama gli animali e di dedicare una spiaggia agli amici a quattro zampe, il luogo a loro destinato è alla destra del fiume Bussento. La spiaggia sarà attrezzata per 30 metri e ovviamente i proprietari dovranno lasciare pulita la riva. Finalmente anche Policastro avrà una spiaggia destinata agli amici animali e adeguata a quelle che sono le esigenze nazionali, dei cittadini e dei turisti“.

– Paola Federico –