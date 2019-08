Polla: 2mila tonnellate di rifiuti in arrivo da Battipaglia. Il Presidente Strianese firma l’ordinanza

2mila tonnellate di riufiuti sono in arrivo nel comune di Polla. A deciderlo è l’ordinanza firmata dal Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, che ordina alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. l’esercizio speciale dell’impianto in località Sant’Antonio (Zona PIP) a Polla, nella disponibilità del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA 3, per lo stoccaggio temporaneo del rifiuto Frazione Umida Trattata Aerobicamente (FUTA), in uscita dall’ex STIR di Battipaglia.

La decisione è scaturita in vista della temporanea chiusura del termovalorizzatore di Acerra nel prossimo mese di settembre.

L’Impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Battipaglia potrà trasferire, si legge nella delibera, un massimo di 2mila tonnellate di rifiuti per un periodo non superiore a 180 giorni.

Durante il periodo dello stoccaggio l’area interessata dovrà essere monitorata e messa in sicurezza, al fine di scongiurare interferenze da parte di soggetti estranei e da agenti atmosferici. Dovrà, inoltre, essere garantito un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

