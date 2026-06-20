La Certosa di San Lorenzo diventa per la prima volta location per la conclusione dell’anno di prova per i docenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula.

Nei suggestivi locali della Spezieria del monumentale complesso certosino, infatti, la Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula Paola Migaldi ha certificato il passaggio di ruolo per i docenti “in prova”.

L’iniziativa, infatti, è stata fortemente voluta proprio dalla Dirigente scolastica Migaldi, che ci ha tenuto particolarmente a radicare questo momento nel territorio, scegliendo per l’occasione un luogo simbolo della storia e dell’identità di Padula. Per rafforzare la solennità dell’incontro e il connubio tra scuola e comunità, la Dirigente scolastica ha invitato anche la sindaca Michela Cimino, a sottolineare il forte rapporto esistente tra scuola e territorio.

I “protagonisti” della giornata sono stati i docenti Jessica Infantini, Katia Annunziata, Francesco Fullone e Matteo Oberto, ai quali la dirigente Migaldi ha rivolto un messaggio carico di significato: “Non dovete essere perfetti. Siate autentici, ascoltate, sbagliate e ricominciate. È così che si diventa grandi docenti – ha riferito loro la Dirigente – Questo incontro si inserisce all’interno di un anno scolastico ricco di soddisfazioni per la comunità scolastica di Padula. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i docenti che hanno deciso di supportarmi in questa mia prima bellissima e straordinaria esperienza a Padulai l personale Ata, le famiglie e, soprattutto, tutti i nostri splendidi alunni. E’ a loro che rivolgo il mio augurio particolare, affinchè la scuola sia sempre capace di dare ad ognuno di loro le giuste motivazioni ed il sostegno necessario per raggiungere i traguardi che si sono prefissati”.

Presente all’incontro, tra gli altri, anche la collaboratrice della Dirigente Migaldi, referente per l’Istituto Comprensivo di Padula, professoressa Giovanna D’Alessio.