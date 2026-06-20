Operazione salvataggio oggi a Tramutola dove è stata ritrovata una ghiandaia con un’ala spezzata.

Individuato da alcuni cittadini, l’uccello dal piumaggio inconfondibile è stato soccorso e portato nel centro della locale Oipa.

Dalla collaborazione fra Polizia locale e il gruppo Oipa di Tramutola è stata assicurata assistenza all’animale. Grazie ad un volontario che si occuperà del trasporto, la ghiandaia raggiungerà il centro CRAS di Policoro, dove sarà curata e poi reimmessa in natura.

“Un grande grazie va al nostro volontario Marcello, sempre in prima fila in difesa e in aiuto degli animali, che si è reso subito disponibile al trasporto e a tutti gli altri protagonisti di questo salvataggio” fanno sapere da Oipa.