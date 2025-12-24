Lieto fine per una disavventura che a Sapri ha visto protagonista un cane da caccia che ieri pomeriggio è caduto in un dirupo nei pressi del Canale di Mezzanotte.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino con il supporto del Gruppo Speleo Alpino Fluviale.

Nonostante la pioggia battente e il buio calato sul far della sera i caschi rossi sono riusciti a raggiungere il cane e a metterlo in salvo.

L’animale era per fortuna in buone condizioni di salute ed è stato restituito al suo proprietario.