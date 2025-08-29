Nasconde involucri con la cocaina in casa a Salerno. Pusher arrestato
Oggi il personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha arrestato un 28enne.
Si tratta di N.O., già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Infatti, a seguito di una perquisizione disposta dall’Autorità Giudiziaria, a casa del giovane sono stati trovati 28 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi, e denaro contante per oltre 685 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.
La successiva perquisizione estesa ad altri locali e veicoli nella disponibilità dell’indagato ha dato esito negativo.
L’arrestato, già gravato da precedenti per maltrattamenti e stalking, è stato condotto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.