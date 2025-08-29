Al Museo Logos di Vibonati domani l’operetta “La vedova allegra”
️Immergiti in un’atmosfera senza tempo dove la magia dell’operetta incontra il fascino millenario del Chiostro del Museo Logos.
Lasciati incantare dalle note de “La Vedova Allegra” , una storia d’amore, di inganni e di festa che prenderà vita sotto le stelle di Vibonati. Un’esperienza indimenticabile, un viaggio tra musica e storia ti aspetta.
L’operetta in tre atti di Franz Lehàr è messa in scena dall’Accademia Musicale “Jacopo Napoli” con la regia di Enzo Di Matteo.
L’appuntamento è per domani, sabato 30 agosto alle ore 21.00, nel Museo Logos in via Monastero a Vibonati.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.