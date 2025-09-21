I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza proseguono incessantemente la lotta contro le attività illecite. Azione che mira soprattutto a tutelare la salute pubblica e salvaguardare le fasce più vulnerabili della popolazione, come i giovanissimi e gli anziani.

A Muro Lucano a finire in manette è stato un uomo del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari della Compagnia di Melfi avevano di recente notato un anomalo andirivieni dalla casa in cui era ristretto e, dopo un attento servizio di osservazione, sono entrati in azione procedendo, con il supporto del Nucleo Cinofili di Tito, ad effettuare un controllo.

L’attività si è conclusa con il sequestro di 72 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e due cartucce per fucile. L’uomo è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto e ha confermato la misura cautelare nei suoi confronti.

Vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna. L’operato dei Carabinieri testimonia la costante e capillare presenza sul territorio, finalizzata a reprimere i fenomeni criminali a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.