Grave incidente stradale nella notte a Capaccio Paestum in via La Pila.

Per cause da accertare una Lancia Y con tre giovanissimi di Eboli a bordo è andata a sbattere contro un muro in cemento armato dopo che il conducente ne ha perso il controllo.

Per estrarre i feriti dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, guidati dal Capo Distaccamento Angelo Picariello.

I tre sono poi stati affidati ai sanitari del 118 di Capaccio che li hanno trasportati agli ospedali di Eboli e di Salerno. Ad avere la peggio sono stati il conducente dell’auto e la sua fidanzata, mentre il giovane seduto dietro ha riportato ferite meno gravi.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per ricostruire la dinamica del violento impatto.