Bici elettriche sfrecciano a velocità irregolari a Capaccio Paestum. Scatta il sequestro
Serrati controlli nell’ambito dell’attività di presidio della sicurezza stradale sono stati messi in atto con un’azione mirata dagli uomini della Polizia Municipale di Capaccio Paestum coordinati sul posto dal Comandante, Tenente Clelia Saviano.
Il territorio in svariate località è stato interessato da un’intensa attività di Polizia Stradale che ha portato a numerose sanzioni per sorpassi, con patenti ritirate.
Particolare attenzione è stata posta sulle biciclette elettriche che raggiungono velocità irregolari sfrecciando nelle aree pedonali e lungo tutte le strade della città.
Numerose le bici sequestrate dagli agenti perchè non conformi alle direttive.
L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato a garantire il rispetto delle norme della circolazione stradale e la sicurezza dei cittadini.