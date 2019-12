Nasconde in casa hashish e cocaina. 35enne arrestata dai Carabinieri di Sala Consilina

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, durante il weekend appena trascorso hanno arrestato una 35enne incensurata per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della Sezione Radiomobile, impegnati in controlli antidroga per contrastare il fenomeno della vendita e diffusione di stupefacenti tra i giovani, hanno trovato in casa della donna circa 150 grammi di hashish e cocaina già suddivise in dosi.

Oltre alla droga sono stati ritrovati strumenti di peso e confezionamento al dettaglio, tutto pronto per la vendita.

– Chiara Di Miele –