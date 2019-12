Guida in stato di ebbrezza e resta coinvolto in un incidente a San Pietro al Tanagro. Denunciato 28enne

Continuano i controlli lungo le strade del Vallo di Diano messi in atto dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Davide Acquaviva, per tutelare la sicurezza dei cittadini.

I militari della Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo e prevenzione delle stragi del sabato sera, nel weekend sono intervenuti a San Pietro al Tanagro in seguito ad un incidente stradale.

Nel corso dei rilievi del caso hanno accertato che il conducente di una delle due auto coinvolte era positivo agli accertamenti alcolemici.

Per questo motivo il 28enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, inoltre gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’auto.

– Chiara Di Miele –