La brillante ironia di Cinzia Leone conquista il pubblico del Cine Teatro Totò di Sassano

Continuano gli appuntamenti con la rassegna teatrale al Cine Teatro Totò di Sassano che, a sole due settimane dall’inizio, fa già registrare il sold out e un grande apprezzamento da parte dei numerosi abbonati alla platea.

Ieri sera il secondo spettacolo in cartellone con la brillante partecipazione di Cinzia Leone, nota attrice romana nota per essere tra i protagonisti dei programma “La Tv delle ragazze”, “Tunnel”, “Avanzi”, ma anche per aver recitato al cinema in “Parenti serpenti” di Mario Monicelli ed essere stata diretta da numerosi registi di fama, tra cui Carlo Verdone, Lina Wertmüller e Carlo Vanzina. Sul palcoscenico del Cine Teatro Totò la simpatica artista si è esibita ne “Il peggio di Cinzia Leone…non finisce mai“.

“Stavo meglio quando stavo peggio? – chiede l’attrice parlando del suo lavoro teatrale – E’ meglio essere alti e magri? E’ peggio essere bassi e grassi? E’ peggio essere brutti e ricchi o è meglio essere belli e poveri? Ad agosto è meglio partire per le vacanze e tornare impoveriti o è peggio rimanere in città arricchiti dalle offerte dei supermercati? Nell’eterna corsa agli ostacoli tra meglio e peggio non ha ancora mai vinto nessuno dei due. Quindi ne approfitto: ricompongo un insieme dei pezzi che sono stati i più rappresentativi e quindi i più divertenti del mio repertorio e che ci hanno accompagnato allegramente, per vent’anni, sino a qui. Dove siamo ora. Non so se siano i migliori. Non sta a me dirlo. Per questo ho intitolato questa scorribanda nella memoria ‘Il peggio di Cinzia Leone’. Perché chi li definirà i migliori, sorriderà affettuosamente leggendone l’ironia. Chi li definirà i peggiori sarà ben contento di poter dire ‘mai titolo fu più azzeccato’“.

Presenti il sindaco Tommaso Pellegrino e gli amministratori comunali che, accettando con ironia ed allegria l’invito di Cinzia Leone, sono saliti sul palco per interagire con lei nel corso dell’esibizione.

Il prossimo appuntamento in programma è previsto per domenica 15 dicembre quando alle 18 calcheranno le scene gli attori della Compagnia “Sant’Arsenio…ieri, oggi, domani” con“Premiata Pasticceria Bellavista”.

– Chiara Di Miele –