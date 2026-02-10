Parte con pesante KO il girone di ritorno della Serie A di Futsal che nell’anticipo di questo primo turno della seconda parte della stagione, ha contrapposto lo Sporting Sala Consilina agli azzurri partenopei del Napoli.

E il Napoli di Angelini, memore del pokerissimo rimediato nel match di andata (5-1) al Pala San Rufo, ha provveduto a restituire lo stesso trattamento ai corregionali facendo anche meglio e chiudendo il derby con un perentorio 5-0. Per questa gara il tecnico dei salesi Felipe Conde lamenta due assenze di spessore i nazionali Rossetti, squalificato e il croato Jurlina, rimasto in patria per la premiazione ricevuta dal Governo del proprio Paese.

Il quintetto iniziale dello Sporting vede Fiuza tra i pali, Igor Arillo, Diaz e Carlos. In panchina, oltre ai soliti, anche il neo arrivato portiere Lo Conte e il giovane De Riggi. La gara resta in equilibrio meno di 4’ quando Dener, dopo una bella combinazione con Bolo, batte per la prima volta Fiuza. Lo Sporting prova a reagire ma al 12’ l’ultimo arrivato in casa napoletana, lo spagnolo Chino, si presenta con un gran gol. I gialloverdi salesi provano a tornare in partita, ma il palo nega il gol ad Arillo e proprio all’ultimo secondo l’estremo difensore De Gennaro si oppone alla grande a una violenta conclusione di Mello e il tempo si chiude sul 2-0.

Nella ripresa il team dei cugini Antonio e Giuseppe Detta non demorde e il solito Arillo chiama agli straordinari De Gennaro, ma il Napoli non si scompone e tiene in mano il pallino del gioco. Dopo un legno di Pelizihno, quasi al minuto 13, Borruto si rende protagonista di una grande giocata, mandando la sfera all’incrocio che vale il 3-0. A questo punto il tecnico salese Conde, si gioca la carta del portiere di movimento inserendo Diaz, ma la scelta non paga perché dopo circa 40 secondi l’ex di turno Renzo Grasso, già a segno nel match di andata, con la porta sguarnita, firma il poker. Passano altri due minuti e mezzo e si crea la stessa stessa situazione con portiere avanzato e con Bortoletto che mette il punto esclamativo al match firmando la quinta rete.

Con questo successo il Napoli si porta a quota 28 scalzando proprio lo Sporting Sala Consilina che resta ferma a 27. Nella seconda giornata di ritorno i gialloverdi ospiteranno al Pala San Rufo venerdì 13 febbraio la Fortitudo Pomezia. Fischio d’inizio alle ore 20.30.