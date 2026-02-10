Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro ai fini di confisca di beni del valore di oltre 16 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Salerno Sezione Misure di Prevenzione, ai sensi della normativa antimafia su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Salerno.

Il provvedimento è stato eseguito dagli investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno, con il supporto operativo della locale Squadra Mobile, nei confronti di un imprenditore già condannato per associazione per delinquere finalizzata all’usura e all’estorsione.

E’ inoltre indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere dedita tra l’altro alla gestione illecita di giochi d’azzardo e al riciclaggio con l’aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse parti del territorio nazionale, tra cui il clan dei Casalesi, il clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia, la cosca Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto ed il clan Romeo-Santapaola operante nelle province di Catania e Messina.

L’operazione trae origine dalle indagini patrimoniali svolte dal Servizio Centrale Anticrimine e dalla Divisione Anticrimine di Salerno, che hanno evidenziato come l’imprenditore, attivo nei settori dei servizi di pulizia, immobiliare e nautico, attraverso i propri congiunti ed altri prestanome abbia accumulato un ingente patrimonio, presunto frutto del reimpiego dei proventi delle attività delittuose in società e beni immobili.

La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno ha accolto la proposta del Procuratore della Repubblica e del Questore disponendo il sequestro di 8 società e relativi compendi aziendali, operanti nell’ambito delle pulizie e in quelli immobiliare, nautico e sanitario, situate nelle province di Salerno, Milano e Napoli; si tratta di 22 fabbricati e 8 terreni ubicati nel salernitano, un’imbarcazione, 25 veicoli, 2 orologi di lusso e numerosi rapporti finanziari.

Il provvedimento eseguito è suscettibile di impugnazione e sarà eventualmente sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento.

