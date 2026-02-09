Al Tribunale di Vallo della Lucania si è svolto un momento di particolare rilievo istituzionale e culturale, frutto di una collaborazione concreta tra l’Amministrazione giudiziaria e la Banca Monte Pruno, finalizzata alla tutela e valorizzazione della memoria storica del Tribunale.

L’iniziativa ha riguardato il recupero e l’allestimento di materiali storici di pregio, attraverso la realizzazione di un percorso espositivo capace di raccontare la storia dell’istituzione giudiziaria e le sue trasformazioni nel tempo. Un intervento reso possibile dal contributo diretto della Monte Pruno, che ha sostenuto i costi per la realizzazione degli espositori e dell’allestimento, dando concreta attuazione al principio di mutualità che contraddistingue il credito cooperativo.

Per la Banca Monte Pruno sostenere progetti di questo tipo significa andare oltre l’attività bancaria in senso stretto, assumendo un ruolo attivo nella tutela della storia, nel rispetto delle tradizioni e nella valorizzazione dell’identità delle comunità locali. La mutualità diventa così un impegno vivo, capace di generare valore culturale e sociale duraturo.

Determinante è stato il coinvolgimento del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania Vincenzo Pellegrino, unitamente al già Presidente Gaetano De Luca, che hanno promosso l’iniziativa riconoscendone l’alto valore storico e culturale.

All’incontro hanno partecipato il Procuratore della Repubblica Francesco Rotondo, la Dirigente Amministrativa Vincenza Cinzia Fragomeno e i vertici della Banca Monte Pruno, il Direttore Generale Cono Federico, il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea e il Preposto della Filiale di Vallo della Lucania Lorenzo Cuda.