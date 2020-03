Muro Lucano in festa per i cento anni di nonna Lucia Ceccia

C’è una nuova centenaria nel Potentino, terra che si conferma sempre più di longevità.

Si tratta della signora Lucia Ceccia di Muro Lucano che ha compiuto 100 anni. Nata a Muro Lucano il 29 febbraio 1920, è stata festeggiata dai familiari e conoscenti in un locale murese.

Una giornata ricca di emozioni e di ricordi per la centenaria murese, accolta dai familiari e dall’amore dei suoi cinque figli, al suo fianco da sempre. A far visita alla signora Lucia durante i festeggiamenti anche il sindaco Giovanni Setaro che ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità murese.

“È un onore – ha dichiarato il sindaco Setaro – essere testimone di un evento così importante per nonna Lucia, per i figli e per tutta la comunità murese. Nonna Lucia è la testimonianza che viviamo in un ambiente ancora sano. Ancora auguri”.

Gli anziani per le piccole comunità come Muro Lucano rappresentano un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori e custodiscono e tramandano la memoria storica e le radici.

Il segreto della longevità per la signora Lucia è quello di aver sempre condotto una vita semplice fatta di lavoro per la famiglia oltre a tanti sacrifici e mangiando sano e genuino.

Non è mancata quando è stata chiamata al taglio della torta, accerchiata dal calore dei suoi familiari. In particolare, Muro Lucano è uno dei paesi più longevi della Basilicata grazie alla signora Mariuccia Cerone che lo scorso Natale ha spento le 106 candeline.

