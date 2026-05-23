Muro di divisione costruito senza permessi in area Parco a Montecorice. Scatta l’ordine di demolizione
Abusi edilizi all’interno del Parco Nazionale Vallo di Diano, Cilento e Alburni.
Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali hanno individuato una struttura realizzata senza le necessarie autorizzazioni a costruire. Si tratta di un muro di divisione di lunghezza pari a circa 70 metri, per un’altezza variabile tra i 0,90 e i 1,30 metri e con soprastante ringhiera.
Verificata l’assenza di documentazione, l’Ente Parco ha intimato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il proprietario avrà 90 giorni di tempo a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza di abbattimento.