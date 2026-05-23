Attimi di paura questa mattina nel Rione Paterno a Eboli.

Dall’appartamento di una palazzina i residenti hanno notato fuoriuscire del fumo che ha fatto immediatamente scattare l’allarme. In tanti si sono precipitati in strada per paura di trovarsi coinvolti in un incendio.

Il principio del rogo è stato celermente spento dai Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che sono entrati in casa dal balcone.

Eseguite le operazioni di spegnimento, la paura è rientrata e non si sono registrati feriti.