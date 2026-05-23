Incidente stradale a Centola. Centauro trasferito in ospedale in elisoccorso
Paura questo pomeriggio a Centola per un centauro.
L’uomo in sella alla sua moto in località Fonteluna, per cause al vaglio degli inquirenti, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.
Immediati i soccorsi del 118 che hanno stabilizzato l’uomo sul posto. A causa delle ferite riportate è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il centauro è stato così trasferito d’urgenza presso l’ospedale.
Sull’accaduto indagano i Carabinieri.