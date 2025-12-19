Muore tragicamente a Viggiano. Effettuata l’autopsia su Francesco Palermo, il 21 dicembre le esequie a Tardiano
Si è svolta questa mattina l’autopsia sulla salma di Francesco Palermo, lo sventurato 67enne deceduto nei giorni scorsi a Viggiano.
Palermo, di Tardiano di Montesano, per cause ancora al vaglio degli inquirenti sarebbe stato travolto da un carico di terra presente in un cassone di un autocarro. L’uomo è stato rinvenuto sotto il cumulo di terra.
Sulle indagini vige il più stretto riserbo: l’autopsia servirà a chiarire quanto accaduto.
La salma è stata riconsegnata alla famiglia e giungerà in serata dal “San Carlo” a Tardiano. Le esequie si svolgeranno domenica 21 dicembre alle ore 10,30 nella chiesa “San Gerardo Maiella” di Tardiano.
Sconforto a Montesano per la dipartita tragica di una persona stimata e benvoluta: la cittadinanza, attraverso il cordoglio del Sindaco Rinaldi, si è stretta in un abbraccio ai familiari.
