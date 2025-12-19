Controlli della Polizia in provincia di Potenza. Arrestato un uomo trovato con 115 ordigni illegali in casa
Incessante l’impegno della Polizia di Stato per garantire un sereno svolgimento delle festività natalizie durante le quali non si ferma l’attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di delitto.
Particolare attenzione è rivolta all’illecita detenzione di materiale esplodente da vendere o utilizzare in prossimità dell’arrivo del Capodanno.
Infatti, durante mirati servizi disposti dal Questore di Potenza, il personale della Squadra Mobile, nella giornata di ieri, ha effettuato un ingente sequestro di materiale esplodente trovato nella pertinenza della casa di un cittadino di 55 anni, in un comune della provincia di Potenza. L’uomo di conseguenza è stato arrestato.
Il controllo della Polizia ha consentito di sequestrare 115 ordigni esplosivi di varia natura e categoria, tutti illecitamente detenuti dall’indagato, per un peso netto complessivo di oltre 13 kg.
Tutto il materiale è stato inventariato anche grazie alla collaborazione del Nucleo Artificieri della Questura di Bari e catalogato come “ordigni micidiali” il cui possesso comporta l’arresto obbligatorio in flagranza di reato come previsto nell’art. 2 della legge n. 895 del 1967.
Resta alta l’attenzione della Questura di Potenza nei confronti di tutti i comportamenti pericolosi posti in essere in prossimità del Capodanno, che per l’occasione invita tutti i cittadini ad acquistare responsabilmente da rivendite autorizzate il materiale pirotecnico.
Le indagini sono ancora in corso e nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.