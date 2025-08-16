E’ ancora avvolto nel mistero il caso del ritrovamento del corpo di un uomo senza vita all’imbocco della Strada Statale 517 Bussentina, nel territorio di Santa Marina. Nonostante gli sforzi delle autorità, l’identità della vittima resta sconosciuta e nessuno si è ancora presentato per reclamare il proprio familiare.

I primi accertamenti suggeriscono che si tratti di un uomo sulla sessantina, trovato con un laccio intorno al collo e ferite compatibili con una caduta. Accanto al corpo sono stati trovati un paio di forbici e una torcia, ma non è chiaro se si tratti di un malore, un gesto estremo o un incidente.

Le autorità hanno avviato le indagini e la salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Sapri per l’autopsia, che sarà effettuata lunedì 18 agosto.

La Procura della Repubblica di Lagonegro sta lavorando per chiarire le circostanze del decesso, del tutto ancora sconosciute.

