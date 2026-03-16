E’ stata eseguita oggi pomeriggio l’autopsia sui corpi del 28enne Michele Pirozzi e della 24enne Maria Magliocco, la coppia di fidanzati di Capaccio Paestum che nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita a causa di un incidente in località Ripe Rosse a Montecorice.

I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo che, dopo l’impatto con un furgone, è precipitata in una scarpata facendo un volo di circa 200 metri. Per recuperarli sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con elicottero e droni, e la Guardia Costiera.

Il conducente del furgone, un uomo di Montecorice, risulta indagato per la morte dei due giovani. Si attendono, inoltre, le controanalisi del drug test che gli è stato effettuato dopo l’impatto.

L’autopsia disposta dalla Procura di Vallo della Lucania è stata eseguita dal medico legale incaricato nell’obitorio dell’ospedale “San Luca”. Per conoscere l’esito degli esami bisognerà attendere 30 giorni.

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, su disposizione della Procura, continuano le indagini per ricostruire le ore precedenti al terribile accaduto. I due giovani si trovavano in zona perchè avrebbero trascorso la serata ad Agnone Cilento, in una casa di proprietà della famiglia del 28enne.

Michele Pirozzi lavorava come autista, mentre Maria Magliocco faceva la barista. La notizia della loro tragica morte ha sconvolto la comunità di Capaccio Paestum e ha lasciato un grande vuoto nei loro cari. La madre di Maria ha lasciato su Fb un messaggio addolorato per la figlia: “Sono morta nel momento in cui sei andata via. Tu che eri mia ragione di vita, tu che mi davi forza nelle giornate più buie…nulla ha più senso, ho il cuore a pezzi! Perché la vita è stata così ingiusta?“.

La famiglia di Pirozzi è assistita dagli avvocati Caceci e Mondelli, mentre quella di Maria Magliocco dall’avvocato Natale.

I funerali di Michele Pirozzi si svolgeranno mercoledì 18 marzo alle 10.00 nella Chiesa Madre Divina Provvidenza a Ponte Barizzo. Alle ore 15 a Pisciotta l’ultimo saluto a Maria Magliocco nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.