Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, esprime il cordoglio per la tragedia che ha sconvolto tutta la comunità salernitana, in particolare la comunità scolastica dell’Istituto Superiore Genovesi-Da Vinci di Salerno, dove la giovane Melissa La Rocca, di 16 anni, è morta in classe davanti all’insegnate e ai suoi compagni a causa di un malore.

“Era alla lavagna per una interrogazione – afferma il Presidente Strianese – quando ha accusato un malore e non ce l’ha fatta. Una studentessa modello, che aveva ottimi voti, morta in questo modo assurdo a soli 16 anni. Ci stringiamo ai suoi cari, alla famiglia innanzitutto, ma anche ai suoi amici, ai suoi compagni di scuola, ai suoi insegnanti, al Dirigente scolastico e a tutta la comunità scolastica dell’Istituto Genovesi-Da Vinci. Una vicenda come questa lascia tutti senza parole e soprattutto lascia un dolore indelebile“.

“Penso allo sgomento dei suoi compagni di classe che hanno assistito al decesso della povera Melissa – dichiara Strianese -. Nessuno di noi adulti riesce ad accettare la morte, figuriamoci una classe di adolescenti costretti a questo duro confronto. Sono convinto che la professionalità di tutti i docenti dell’Istituto Genovesi-Da Vinci saprà gestire al meglio questa situazione molto delicata e complessa. Il preside e tutti gli insegnanti sapranno affiancare gli studenti scossi da questa tragedia, perché anche questo diventi un momento di crescita. A nome mio, del Consiglio provinciale e di tutta l’Amministrazione, porgiamo il nostro più profondo cordoglio“.

