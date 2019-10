Giovane studentessa muore in classe a Salerno. Domani i funerali di Melissa La Rocca

Si terranno domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 16.30 nella chiesa Madre di Santa Maria a San Mango Piemonte i funerali di Melissa La Rocca, la giovanissima studentessa che lunedì mattina ha perso la vita mentre si trovava alla lavagna nella sua classe dell’Istituto “Genovesi – Da Vinci” di Salerno.

Sulla salma della ragazza questa mattina è stato effettuato un esame diagnostico all’ospedale “Ruggi” di Salerno che ha consentito ai medici di prelevare alcune parti del tessuto cardiaco.

Sembrerebbe, infatti, dai primi riscontri medico legali che la prematura morte di Melissa sia sopraggiunta per problemi cardiaci e non per un aneurisma, come inizialmente si era creduto. La giovane, mentre stava effettuando un esercizio di matematica alla lavagna, si è sentita male, è svenuta ed è caduta battendo la testa davanti agli occhi attoniti della docente e dei compagni.

Una classe sconvolta, che già aveva subito un grave lutto dopo la morte di un altro compagno in seguito ad un incidente stradale. Il padre di Melissa ha chiesto di poter tagliare i capelli della figlia e raccoglierli in una treccia bionda da conservare in ricordo della ragazza.

La scuola e la comunità di San Mango Piemonte sono ancora sconvolte dal dolore immenso per questa tragica e prematura scomparsa.

– Chiara Di Miele –

