Centinaia di alloggi e 20 fabbricati comunali ad Eboli pronti per un grande progetto di riqualificazione

Oltre 20 fabbricati di alloggi comunali e centinaia di appartamenti pubblici saranno interessati da un’ampia opera di riqualificazione ed ammodernamento nel rione Pescara ad Eboli. Gli interventi garantiranno nuove condizioni di abitabilità e vivibilità a tante famiglie ebolitane. Il programma è stato avviato circa un anno fa, in queste settimane è in corso la fase delle verifiche tecniche, poi ci sarà quella amministrativa ad evidenza pubblica per gli interventi veri e propri.

“E’ un grande programma di riqualificazione – sottolinea il sindaco Massimo Cariello – che punta a riqualificare gli alloggi comunali e garantire una più moderna efficienza in termini energetici, di riscaldamento e di riqualificazione complessiva. Centinaia di famiglie vedranno migliorate le proprie condizioni di vita, in questo modo renderemo il territorio sempre più pronto verso uno sviluppo complessivo, unitario e condiviso“.

Il programma sarà realizzato attraverso le risorse sisma ed ecobonus. Gli interventi riguarderanno essenzialmente il rifacimento degli intonaci attraverso il sistema del cappotto termico, la sistemazione di pannelli solari per l’energia e le stesse strutture condominiali.

“Circa un anno fa abbiamo avviato il programma, sulla base di una proposta di società specializzate nell’efficientamento energetico – ricorda il vicesindaco con delega al Patrimonio, Cosimo Pio Di Benedetto -. Le stesse società hanno effettuato uno studio approfondito sulle strutture, eseguito verifiche e formulato una proposta di intervento. In queste ore siamo nella fase della fattibilità, i nostri uffici stanno verificando analisi e progetti. Se ci sarà il via libera, sarà poi la volta della valutazione politica ed amministrativa. In ogni caso, la realizzazione del programma, attraverso un’ipotesi di project financing o altri istituti sarà affidata attraverso un bando ad evidenza pubblica, garantendo trasparenza degli atti ed efficienza dei lavori“.

– Antonella D’Alto –