Morte Simon Gautier. I dubbi del patrigno in una lettera al presidente del 118 Balzanelli

Sono tanti gli interrogativi ancora irrisolti sulla morte di Simon Gautier, il giovane francese caduto in un dirupo durante un’escursione nel Cilento il 9 agosto, trovato senza vita soltanto nove giorni dopo. Oliver Compte, patrigno del 27enne, ha scritto una lettera al presidente del 118 nazionale, Mario Balzanelli, per cercare risposte ancora non fornite dalle istituzioni italiane.

Oliver Compte espone una serie di domande a Balzanelli che ha sollevato il problema della geolocalizzazione denunciando che “indipendentemente dalla gravità obiettiva del trauma e delle lesioni, è indubbio che Simon avesse tutto il diritto di essere localizzato e soccorso con immediatezza e non ritrovato dopo 9 giorni”.

“Simon ha chiamato 112 e 118 venerdì 9 agosto alle 9, il consolato francese afferma di essere stato informato solo lunedì 12 alle 10 – scrive Compte -. Questo è vero? Non lo so. Non è possibile, in futuro, istituire un sistema di allerta che avvisi più rapidamente il consolato appropriato, dal momento che la persona da salvare è straniera? Ci sono volute 80 ore per essere contattati. Perché? È difficile per 118 o 112 chiedere all’operatore (in questo caso Vodafone Italia) gli ultimi numeri chiamati da Simon e contattare rapidamente i suoi parenti o amici?”

Compte domanda inoltre perchè, in attesa di una geolocalizzazione automatica, e quando i dati cellulari non forniscono informazioni precise, “non è possibile addestrare gli operatori di 118 o 112 a utilizzare il GPS del telefono della vittima, ad esempio attivando GoogleMaps? Non è necessario il 3G per questo, o tecnologia aggiuntiva”.

Il Presidente del 118 ha immediatamente risposto alla lettera di Compte: “Da un lato vengono poste delle domande alle quali dovrebbero rispondere le autorità competenti, dall’altro lato ci interroga comunque sui nostri sistemi di soccorso”. Balzanelli rinnova inoltre l’appello al presidente del Consiglio Conte e al ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ad intervenire subito per l’applicazione della direttiva sulla geolocalizzazione.

