Atena Lucana: il 10 ottobre Fiorella Mannoia al Gran Teatro Paladianflex con “Personale Tour”

Prosegue con due grandi protagonisti della musica italiana la nuova programmazione di Anni 60 produzioni, in sinergia con Tappeto Volante, al Gran Teatro Paladianflex di Atena Lucana dove sono attesi Fiorella Mannoia, live giovedì 10 ottobre con “Personale Tour”, e Francesco Renga, in concerto venerdì 15 novembre con “L’Altra Metà Tour”.

Dopo il grande successo della prima parte del tour nei teatri e nelle arene outdoor, che ha emozionato oltre 60.000 spettatori, Fiorella Mannoia torna a ottobre live con il “Personale Tour” per riabbracciare il suo pubblico e coinvolgerlo con uno spettacolo intenso e ricco di emozioni. L’appuntamento al Gran Teatro Paladianflex di Atena Lucana è fissato per il 10 ottobre alle ore 21.

Oltre ai suoi più grandi successi, Fiorella Mannoia presenta al pubblico il suo ultimo album di inediti “Personale”. Composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su sè stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, il disco è anche, come dichiara l’artista, una “piccola e umile personale“, da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

“Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni – racconta – io ho scoperto da poco quella della fotografia. Il mio nuovo album è anche la mia piccola e umile personale. Ho voluto abbinare a ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni”.

Ad accompagnare Fiorella Mannoia sul palco ci saranno i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

Il “Personale Tour” è prodotto e organizzato da Friends & Partners, la data al Gran Teatro Paladianflex è a cura di Anni 60 produzioni.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili su TicketOne (www.ticketone.it) e nei punti vendita abituali. Tre i settori di platea disponibili, tutti numerati. Lo show sarà l’occasione per ascoltare dal vivo Fiorella Mannoia per la prima volta live nella prestigiosa e confortevole Venue, pronta a ritagliarsi un ruolo speciale tra i luoghi dello spettacolo in Campania, con un allestimento teatrale e tutti posti numerati a sedere.

Venerdì 15 novembre arriverà al Gran Teatro Paladianflex Francesco Renga con il suo nuovo tour “L’altra metà” che lo vedrà protagonista sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani.

Per informazioni sul costo dei tagliandi e sulle prevendite ufficiali autorizzate: 089/4688156 – www.anni60produzioni.com.

– Chiara Di Miele –