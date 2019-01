“A nome mio personale, di tutto il Consiglio Provinciale, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Dipendenti tutti della Provincia di Salerno, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Valiante ed in particolare all’ On. Simone, per la scomparsa del caro papà On. Antonio, già sindaco di Cuccaro Vetere, Consigliere Regionale, Parlamentare e Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania“.

Così il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, porge le condoglianze per la morte dell’On. Antonio Valiante, e prosegue: “L’On. Antonio Valiante, ha dedicato la sua vita alla politica, spendendosi sempre per il nostro territorio provinciale e regionale, ottenendo importanti risultati per lo sviluppo economico, sociale, culturale ed occupazionale dell’intera regione Campania. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutta la nostra comunità“.

– Paola Federico –

