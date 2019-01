I Carabinieri della Stazione di Campagna, nel corso di controlli disposti dalla Compagnia di Eboli, guidata dal Capitano Luca Geminale, hanno sequestrato un furgone con all’interno diversi motori e parti meccaniche di auto, probabile provento di furti dato che uno di questi motori presentava il numero di matricola abrasa, e hanno denunciato per il reato di ricettazione un cittadino marocchino di 30 anni.

Gli occupanti del furgone, alla vista della pattuglia, hanno abbandonato il mezzo ancora acceso e si sono dati alla fuga nelle campagne di località Matinelle.

Sempre nel corso dei controlli, è stato denunciato un richiedente asilo, ospite di un centro di accoglienza di Campagna, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, in quanto trovato in possesso di 11 dosi già pronte per la vendita.

Sono stati segnalati al Prefetto di Salerno, come assuntori di stupefacenti, 6 giovani e sono stati sequestrati 15 grammi di marijuana e hashish. Inoltre, sono state ritirate tre patenti di guida a tre giovani.

Denunciato, infine, un uomo per il reato di rifiuto all’accertamento alcolimetrico, con annesso sequestro per la confisca del veicolo di sua proprietà.

– Annamaria Lotierzo –