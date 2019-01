Politica campana a lutto. E’ morto l’ex parlamentare Antonio Valiante

A lutto il mondo della politica campana per la morte di Antonio Valiante, ex parlamentare e già Vicepresidente della Regione Campania. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 22 marzo.

Valiante ha smesso di vivere questo pomeriggio, intorno alle 19, nell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove si trovava ricoverato da qualche giorno.

Addolorata la comunità di Cuccaro Vetere, nel Cilento, dove Valiante ha ricoperto la carica di Sindaco dal 1985 al 1990.

Dal 1994 al 1996 l’onorevole Valiante è stato deputato nella XII Legislatura oltre che componente della Commissione Affari Sociali e in seguito della Commissione Tesoro, Bilancio e Programmazione. Iscritto alla Democrazia Cristiana fin dal 1957, era stato vice segretario provinciale del partito a Salerno dal 1972 al 1979. Dal 1997 al 2000, invece, è stato segretario regionale della Campania del Partito Popolare Italiano.

Valiante dal 2000 ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Giunta della Regione Campania, mentre dal maggio del 2010 è stato Vicepresidente del Consiglio regionale negli anni in cui Antonio Bassolino era il governatore regionale. “Antonio Valiante è stato un amministratore competente, un dirigente politico unitario, una brava e bella persona – ha dichiarato Bassolino dopo aver appreso la triste notizia della dipartita – era profondamente legato al suo Cilento e aveva un giusto e positivo rapporto con la Capitale (come la chiamava), con Napoli. Abbiamo lavorato assieme per diversi anni, con reciproca stima e fiducia. Anche quando i rapporti tra DS e Partito Popolare-Margherita prima e dentro il PD poi si facevano difficili noi due abbiamo sempre mantenuto un forte rapporto umano e personale. Con lui va via un pezzo della mia vita e grande è il dolore“.

Lascia nel dolore la moglie e i due figli, tra cui il primogenito Simone, già parlamentare del Partito democratico.

– Chiara Di Miele –