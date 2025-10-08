Si è tenuta questa mattina presso il Tribunale di Potenza l’udienza per la richiesta di archiviazione delle indagini legate alla morte di Dora Lagreca, 30enne di Montesano sulla Marcellana, precipitata da un balcone di una palazzina in via Giura a Potenza nell’ottobre 2021.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva avanzato nei mesi scorsi la richiesta di archiviazione, motivandola con un gesto autolesionista della giovane donna.

Richiesta a cui per ben due volte è seguita l’opposizione da parte della famiglia Lagreca, rappresentata dai legali Renivaldo Lagreca e Cristiana Coviello.

Indagato per istigazione al suicidio era il fidanzato della giovane, Antonio Capasso, presente quella sera a Potenza.

Si attende ora la scelta del Gip che si è riservato di decidere sull’archiviazione.

Occorre ricordare che era stata disposta la proroga dell’inchiesta con ulteriori mesi di indagini: dalle perizie fisiche e balistiche nell’incidente probatorio non sarebbe emersa una spinta e nemmeno un tuffo volontario.

In aula erano presenti i familiari di Dora, assente invece Capasso.

Articolo correlato:

21/05/2025 – Morte di Dora Lagreca. Nuova richiesta di archiviazione per il caso, la famiglia annuncia opposizione