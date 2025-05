Nuova richiesta di archiviazione per le indagini legate alla morte di Dora Lagreca, la 30enne di Montesano sulla Marcellana deceduta dopo essere precipitata da un balcone di una palazzina di via Giura a Potenza nell’ottobre 2021.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nei giorni scorsi ha avanzato per la seconda volta la richiesta di archiviazione, motivata come un gesto autolesionista della giovane donna.

Indagato per istigazione al suicidio è il fidanzato Antonio Capasso, unico testimone di quella drammatica serata. Ma cosa sia successo realmente, ad oggi, per la famiglia di Dora è ancora un mistero: da sempre si è opposta alla tesi che la vedrebbe suicida, sottolineando il carattere pieno di vita della loro cara. Per questo motivo alla prima richiesta di archiviazione è stata fatta opposizione da parte di uno dei legali della famiglia, l’avvocato Renivaldo Lagreca.

Dopo la proroga dell’inchiesta e ulteriori mesi di indagini sono state consegnate le perizie fisiche e balistiche nell’incidente probatorio. Entrambe sottolineano una traiettoria della caduta della giovane avvenuta a candela e con il viso rivolto verso il muro del palazzo “senza alcuna spinta” e “in assenza di slancio”.

Non sarebbe emersa così una spinta e nemmeno un tuffo volontario.

“Ce lo aspettavamo ma non demordiamo, valutiamo di fare opposizione anche in considerazione del fatto che non concordiamo con il capo d’imputazione – afferma ad Ondanews l’avvocato Cristiana Coviello, uno dei legali della famiglia – soprattutto per il fatto che il capo d’imputazione rimane istigazione al suicidio. La perizia è ormai chiaro che parla di incidente. Dora era con le spalle rivolte verso il vuoto, come stabilito dai consulenti della Procura. Ora ci chiediamo: perchè Capasso mente? Il suo racconto su un ipotetico suicidio non è compatibile. Rimane anche la questione del tasso alcolemico: Dora, arrivata in Pronto Soccorso ancora viva, aveva un tasso alcolemico di poco superiore allo 0,50 mg, un valore basso per definirla ubriaca. Dopo l’autopsia il dato risulta poi innalzato (1,66 mg, ndr). Nessuno ancora è stato capace di spiegarci il perchè. Certo è che la versione secondo cui Dora ubriaca si butta giù non regge. Stiamo procedendo con ulteriori investigazioni affinchè emerga la verità”.

