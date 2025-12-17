Si chiude con una decisione destinata a lasciare strascichi il processo di primo grado per la morte di Lorenzo Pio Coronato.

Il giovane di 18 anni, originario di Ispani, perse la vita a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto nell’estate del 2022. Il Tribunale di Lagonegro ha condannato il carabiniere in servizio presso la Compagnia di Sapri, unico imputato per omicidio stradale, a due anni di reclusione con pena sospesa.

Per il militare dell’Arma è stata, inoltre, disposta la sospensione della patente di guida per la durata di due anni. I fatti risalgono alla notte tra il 3 e il 4 luglio 2022. Lo scontro avvenne all’ingresso del centro abitato di Policastro Bussentino. Lorenzo Pio Coronato era alla guida del suo scooter quando si verificò l’impatto con una Ford Focus condotta dal carabiniere. Le condizioni del giovane apparvero subito gravissime. Dopo settimane di ricovero nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Sapri, Lorenzo Pio si spense nell’agosto successivo.

A pronunciare la sentenza è stata il giudice Edvige Centore. Nel dispositivo è stato riconosciuto il concorso di colpa tra l’imputato e la vittima. Un elemento decisivo che ha inciso in maniera significativa sull’entità della condanna, collocata nel minimo previsto dalla legge, il cui range andava dai 2 ai 7 anni.

In aula erano presenti gli avvocati della parte civile Vozza, Saraceno e Colicigno. Il pubblico ministero aveva avanzato una richiesta ben più severa, sollecitando una condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione. Per la difesa del carabiniere era presente l’avvocato Ricciardone. Ora si attendono le motivazioni della sentenza. Il giudice si è riservato 90 giorni per il deposito. Un passaggio fondamentale per comprendere nel dettaglio le ragioni della decisione.

All’uscita dall’aula, forte amarezza e rabbia tra i familiari di Lorenzo Pio. Presenti i genitori, la sorella Chiara e un gruppo di amici del giovane.

Amarezza anche da parte di uno dei legali di parte civile, l’avvocato Saraceno che dichiara: “Ci aspettavamo una sentenza che fosse di esempio. Due anni sono davvero pochi”.

Il legale del carabiniere, l’avvocato Ricciardone, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione affermando di voler attendere le motivazioni della sentenza.

